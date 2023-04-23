У Польщі розкритикували німецькі заяви про “привідчинені двері в НАТО” для України

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик розкритикував позицію Німеччини щодо “трішки прочинених дверей” НАТО для України.

Про це пише PAP.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що хоча зараз двері НАТО трошки прочинилися для України, проте не час розглядати вступ. За його словами, рішення про приєднання України до Альянсу потрібно ухвалювати з холодною головою та гарячим серцем.

– Питання в тому, коли настане час на цю “холодну голову”. Через 5, 10 чи 30 років після закінчення війни? – сказав Вавжик.

На його думку, якби Німеччина свого часу не блокувала вступ України до Альянсу, сьогоднішньої війни могло б не бути.

Заступник глави МЗС зазначив, що зараз спостерігається продовження давнього підходу країн Західної Європи.

– Відомо, що країни Західної Європи, Франція і Німеччина, загалом завжди були проти приєднання України чи то до ЄС, чи то до НАТО, – додав він.

Вавжик вважає, позиція Пісторіуса може дійсно уповільнити вступ України до НАТО, оскільки під час прийому нової держави в Альянс потрібна одностайність.

Він підкреслив, що Варшава підтримує членство України в НАТО та вважає, що чим скоріше це станеться, тим краще.

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з офіційним візитом до Києва. Він, зокрема, підтвердив, що членство України в НАТО та гарантії безпеки для Української держави будуть темою на саміті у Вільнюсі.

Джерело: PAP

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