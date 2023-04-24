Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Заявления владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что вагнеровцы больше не будут брать пленных — это провокация украинских военных к жестокости.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он отметил, что убийство военного, который сдается в плен, жестокое обращение с пленными, а также приказ не брать пленных — военные преступления.

По его словам, в Украине были, есть и будут военнопленные вагнеровцы. Едва ли не треть из них — раненые, которым была оказана медицинская помощь, что является свидетельством того, что Украина придерживается международного гуманитарного права и собственного Уголовного кодекса.

— Украина — не Россия (как писал еще Кучма), мы не можем позволить себе совершать военные преступления, мы — часть европейской цивилизации и уважаем верховенство права. Не в последнюю очередь из-за этого мы и имеем поддержку наших международных партнеров, — подчеркнул министр.

Малюська также напомнил, что чем больше пленных — тем больше обменов и возвращений домой наших героев.

— Оккупанты фейками пытаются прикрыть собственную жестокость и военные преступления. Также фейками они провоцируют наших военных опуститься до их уровня и стать военными преступниками, чтобы иметь возможность на весь мир заявлять, что мы одинаковые. Традиционно, — подытожил он.

Ранее издание Financial Times сообщило, что российская частная военная компания Вагнера, которая участвует в кровавой войне РФ против Украины, в начале 2023 года безуспешно просила Китай о поставках оружия.

Читайте также
Украина планировала удары по РФ до 24 февраля, но отказалась по просьбе США — СМИ
Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста

Источник: Денис Малюська

Война в Украине, ЧВК Вагнера, полон, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Предоставление Украине F-16 станет инвестицией десятилетия в безопасность континента — Кулеба
Дмитро Кулеба
Взрывы в Севастополе и Херсоне и оборона Бахмута: 425-й день войны
Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста
Украина приближается к обмену пленными в формате “всех на всех” – Буданов
Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста
СБУ сообщила о подозрении 23-летнему вагнеровцу, которого взяли в плен под Бахмутом
Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста
Украина отчаянно в них нуждается: в Эстонии оценили сроки поставки 1 млн боеприпасов
Маргус Тсахкна
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь