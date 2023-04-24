Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста

Заявления владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что вагнеровцы больше не будут брать пленных — это провокация украинских военных к жестокости.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он отметил, что убийство военного, который сдается в плен, жестокое обращение с пленными, а также приказ не брать пленных — военные преступления.

По его словам, в Украине были, есть и будут военнопленные вагнеровцы. Едва ли не треть из них — раненые, которым была оказана медицинская помощь, что является свидетельством того, что Украина придерживается международного гуманитарного права и собственного Уголовного кодекса.

— Украина — не Россия (как писал еще Кучма), мы не можем позволить себе совершать военные преступления, мы — часть европейской цивилизации и уважаем верховенство права. Не в последнюю очередь из-за этого мы и имеем поддержку наших международных партнеров, — подчеркнул министр.

Малюська также напомнил, что чем больше пленных — тем больше обменов и возвращений домой наших героев.

— Оккупанты фейками пытаются прикрыть собственную жестокость и военные преступления. Также фейками они провоцируют наших военных опуститься до их уровня и стать военными преступниками, чтобы иметь возможность на весь мир заявлять, что мы одинаковые. Традиционно, — подытожил он.

Ранее издание Financial Times сообщило, что российская частная военная компания Вагнера, которая участвует в кровавой войне РФ против Украины, в начале 2023 года безуспешно просила Китай о поставках оружия.

Источник: Денис Малюська

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.