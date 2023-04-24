Для чого у ПВК Вагнера заявили про намір більше не брати полонених: відповідь Мін’юсту

Заяви власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про те, що вагнерівці більше не братимуть полонених — це провокація українських військових до жорстокості.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

Він зазначив, що вбивство військового, який здається у полон, жорстоке поводження з полоненими, а також наказ не брати полонених – воєнні злочини.

За його словами, в України були, є і будуть військовополонені вагнерівці. Ледь не третина із них – поранені, яким була надана медична допомога, що є свідченням того, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права та власного Кримінального кодексу.

– Україна – не Росія (як писав ще Кучма), ми не можемо дозволити собі вчиняти воєнні злочини, ми – частина європейської цивілізації і поважаємо верховенство права. Не в останню чергу через це ми і маємо підтримку наших міжнародних партнерів, – наголосив міністр.

Малюська також нагадав, що чим більше полонених – тим більше обмінів і повернень додому наших героїв.

– Окупанти фейками намагаються прикрити власну жорстокість і воєнні злочини. Також фейками вони провокують наших військових опуститися до їхнього рівня і стати воєнними злочинцями, щоб мати можливість на весь світ заявляти, що ми однакові. Традиційно, – підсумував він.

Раніше видання Financial Times повідомило, що російська приватна військова компанія Вагнера, яка бере участь у кривавій війні РФ проти України, на початку 2023 року безуспішно просила Китай про постачання зброї.

Джерело: Денис Малюська

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