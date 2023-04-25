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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Через Украину пройдет атмосферный фронт: чего ожидать от погоды на этой неделе

Через Украину пройдет атмосферный фронт: чего ожидать от погоды на этой неделе
Фото: Depositphotos

На этой неделе через Украину пройдет новый атмосферный фронт. Это означает, что солнечная погода будет чередоваться с дождями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня, 25 апреля, по данным синоптиков, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. На остальной территории будет без осадков. Температура днем составит 15-20°, на западе и востоке страны 9-14°.

В среду, 26 апреля, в западных, днем и в большинстве северных, центральных и Одесской областях ожидаются умеренные дожди. В Карпатах дожди будут с мокрым снегом. На остальной территории преимущественно без осадков.

Температура ночью 3-10°, днем температура в западных, Житомирской и Винницкой областях 6-11°, на остальной территории 13-18°, на востоке и юге — до 21°.

В четверг, 27 апреля, прогнозируют небольшие, а днем в большинстве центральных, южных и восточных областей умеренные дожди. В западных областях будет без осадков.

Температура ночью составит 1-8° тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0…-3°; в южных и восточных областях ночью 5-10°. Днем ожидается 8-13° тепла; в южных и восточных областях 16-21°.

В пятницу, 28 апреля, на Левобережье, в Одесской и Николаевской областях, а днем в восточных и юго-восточных областях прогнозируются кратковременные дожди, местами – грозы; на остальной территории без осадков.

Температура на Левобережье ночью составит 6-12°, днем 15-20°; на остальной территории страны ночью 1-7° тепла (в западных, большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы местами заморозки 0…-3°); днем 8-14° тепла, на Закарпатье 12-18°. На высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 1-7° тепла.

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Источник: Укргидрометцентр
Погода, Погода в Україні
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