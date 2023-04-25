Хватит терпеть эту ярмарку лицемерия: Подоляк о выступлении Лаврова в Совбезе ООН

Надо остановить эту ярмарку лицемерия со стороны РФ, которая председательствует в Совбезе ООН, и выгнать страну-агрессора всех международных организаций.

Об этом написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя вчерашнее заседание СБ ООН под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

— Безупречная ярмарка лицемерия. Лавров председательствует в СБ ООН, оправдывая войну, массовые убийства, тотальное разрушение… “международным правом”. РФ откровенно унижает демократию, свободу, конвенции. И что? Интересно? Нравится быть униженными? Россия должна быть признана спонсором терроризма и изгнана отовсюду, — пишет советник Офиса президента Украины.

Бездоганна ярмарка лицемірства. Лавров головує в РБ ООН, виправдовуючи війну, масові вбивства, тотальні руйнування… «міжнародним правом». Тобто Рф демонстративно принижує демократії, свободу, конвенції. І? Цікаво? Подобається бути приниженими? Росія має бути визнана спонсором… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 25, 2023

Глава МИД России Сергей Лавров 24 апреля возглавил заседание Совбеза ООН , во время которого получил шквал критики от международного сообщества.

Во время выступления он в очередной раз возложил вину за войну, развязанную РФ в Украине, на США и обвинил ООН в том, что “чрезвычайная предвзятость Запада” в Совбезе якобы подрывает принцип многосторонности.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.