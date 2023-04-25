На очах у росіян. Бійці ССО пройшли мінно-вибухові загородження і підірвали ворожу техніку
Воїни ССО у сірій зоні на Донеччині знищили російські танк і БМП на очах в окупантів.
Відповідне відео показали у командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.
Зазначено, що ворожа техніка перебувала між позиціями Сил оборони і росіян – за 150 метрах від ворога. Ця ділянка добре проглядалася спостерігачами противника. Попри це, бойова група ССО України висунулася до сірої зони з наказом про знищення російської техніки.
Так, пройшовши мінно-вибухові загородження, українські захисники дісталися бронемашин. Під час огляду було знайдено важливі трофеї: документи, зброю та радіостанції, які наші оператори забрали із собою.
– Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад. А російські танк Т-72 та БМП-1 було підірвано просто на очах у противника, – відзвітували бійці.
Речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, іде контрбатарейна боротьба.