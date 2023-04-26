В российском плену до сих пор находятся более 130 защитников Чернобыльской зоны отчуждения
РФ все еще удерживает в плену 131 представителя Национальной гвардии, которые защищали Чернобыльскую зону отчуждения в начале полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, пишет Интерфакс-Украина.
— К сожалению, на сегодня еще значительная часть людей, которых оккупанты забрали с ЧАЭС в плен, остается там. Это 131 защитник станции, нацгвардейцы. Работники ЧАЭС все возвращены домой, — сказал он на брифинге.
Министр отметил, что украинская власть прилагает максимум усилий для возвращения воинов из плена.
Оккупация зоны отчуждения продолжалась с 24 февраля по 31 марта 2022 года.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что действия российских войск на оккупированной Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофе, более масштабной, чем авария в Чернобыле.