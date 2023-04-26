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Бедрак Виктория, редактор ленты

В российском плену до сих пор находятся более 130 защитников Чернобыльской зоны отчуждения

В российском плену до сих пор находятся более 130 защитников Чернобыльской зоны отчуждения
Фото: Генштаб ВСУ

РФ все еще удерживает в плену 131 представителя Национальной гвардии, которые защищали Чернобыльскую зону отчуждения в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, пишет Интерфакс-Украина.

— К сожалению, на сегодня еще значительная часть людей, которых оккупанты забрали с ЧАЭС в плен, остается там. Это 131 защитник станции, нацгвардейцы. Работники ЧАЭС все возвращены домой, — сказал он на брифинге.

Министр отметил, что украинская власть прилагает максимум усилий для возвращения воинов из плена.

Оккупация зоны отчуждения продолжалась с 24 февраля по 31 марта 2022 года.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что действия российских войск на оккупированной Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофе, более масштабной, чем авария в Чернобыле.

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Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, полон, Россия, Чернобыль
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