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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

5 керованих авіабомб на Кізомис та удар по житловому кварталу Херсону: є жертви

Швидка допомога

Російські війська обстріляли житловий квартал Херсону та Кізомис Білозерської громади.

Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир жителів обласного центру.

На жаль, травми несумісні з життям дістав 42-річний чоловік.

Також ворог скинув п’ять керованих авіабомб на Кізомис.

Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

На місці працюють рятувальні служби.

Зауважимо, що після дев’ятої ранку 27 квітня російські окупанти вгатили з артилерії по житловій забудові в селі Липці Харківського району.

А вночі росіяни випустили чотири ракети типу Калібр по двох приватних будинках, багатоповерхівці та історичній будівлі Миколаєва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін

Фото: МОЗ

Новини Херсону, Херсон, Херсонська область
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