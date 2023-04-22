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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Мертвых оккупантов “переводят” в другие подразделения, чтобы сэкономить на выплатах – ГУР

Мертвых оккупантов “переводят” в другие подразделения, чтобы сэкономить на выплатах – ГУР
Фото: Getty Images

Российское военное командование не признает мертвыми своих солдат, ликвидированных на войне против Украины, чтобы сэкономить на выплатах.

Об этом свидетельствует новый перехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

Во время этого телефонного разговора военнослужащий одного из подразделений РФ рассказывает, что командование задним числом “переводит” уже мертвых солдат в другие подразделения, а также оформляет их пропавшими без вести.

Такие манипуляции позволяют РФ не платить родственникам погибших оккупантов обещанные денежные выплаты.

– Во втором батальоне тесть служил, погиб. Не могли найти ничего. А его задним числом перевели в другое подразделение, то есть в другой батальон, и объявили пропавшим без вести. Он был резервистом, погиб где-то там в Новобахмутовке. Он погиб, и уже мертвым его переводили в другое подразделение, — сообщил оккупант во время разговора.

В другом перехвате ГУР путинский солдат жаловался жене на большие потери на фронте, отсутствие денег, обеспечения и ротации.

Российские оккупанты также обсуждали расстрел военного командования РФ из-за неудач на поле боя в Украине.

По состоянию на 21 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали более 185 тыс. оккупантов (630 человек только в течение суток) и тысячи единиц военной техники РФ.

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Источник: ГУР Минобороны Украины

Война в Украине, Разведка, Російська агресія
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