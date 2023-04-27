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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Немає ні Вадика, ні Жорика: родичі окупантів скаржаться на приховування втрат РФ

російський окупант
Фото: Getty Images

Родичі окупантів обурюються ходом повномасштабної війни проти України та скаржаться, що командування РФ приховує інформацію про долю своїх солдатів.

Про це свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

Під час цієї телефонної розмови мати російського військовослужбовця поскаржилася на приховування командуванням інформації щодо його місця перебування та стану.

За її словами, інформацію про долю своїх родичів, а в разі їх загибелі – тіла потрібно шукати власними силами

– Ніхто нічого не каже. Немає ні Вадика, ні Льоши, ні Жорика. За прізвищами, за фотографіями дивилася, навіть близько немає їх, навіть на інших напрямках, – повідомила жінка.

Мати окупанта уточнила, що тіла загиблих потрібно шукати по моргах на тимчасово окупованій території Донецької області. Крім того, вона поскаржилася, що вже місяць не може дізнатися про долю свого сина.

– Може тіло загиблого надійти сюди, в морг Калініна, і його можуть впізнати. Звідси їх можуть відправляти вже на Ростов, і там за аналізами ДНК встановлюють. Такий кошмар… Вони там як запчастини валяються всі, кому яка різниця, те, що залишається від хлопців…

Прошу вже місяць, і ніде не можу дізнатися, де знаходиться мій син і що з ним трапилося, ніхто нічого не каже, не повідомляє, – зазначила жінка.

Вона закликала співрозмовницю допомогти отримати хоч якусь інформацію. Крім того, жінка переповіла слова знайомого окупанта, який переконаний, що їх відправляють на забій під час бойових операцій.

У відповідь на це співрозмовниця скаржиться на неефективне ведення бойових дій військами РФ.

– Майже рік, рік “беруть” Мар’їнку, рік “беруть” Авдіївку, беруть – не беруть. Танцюють біля неї, – заявила вона.

Жінка додала, що серед окупантів є багато вбитих і поранених, і висловила побажання, щоб війна уже швидше завершилася.

Нещодавно ГУР публікувало перехоплення, яке свідчить про те, що військове командування РФ не визнає мертвими солдатів, вбитих під час війни в Україні. Таким чином країна-агресор економить на виплатах їхнім родичам.

Станом на 27 квітня Збройні сили України ліквідували близько 188 920 окупантів та тисячі одиниць російської техніки.

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Джерело: ГУР Міноборони України

Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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