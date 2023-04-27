Надання Україні багатофункціональних легких винищувачів F-16 стримуватиме РФ від агресії, а не “провокуватиме” її, як побоюються західні союзники.

Про це написав у своєму Twitter-акаунту міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав про види озброєння, щодо яких партнери вагалися, чи надавати їх нашій країні. Йдеться про сучасну артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), системи протиповітряної оборони, західні бойові танки, ракети великої дальності.

Кулеба зазначив, що стосовно всіх цих видів зброї союзники говорили, що їх надання Україні “спровокує Росію до ескалації”. Проте цього так і не сталося.

– Винищувачі F-16 також не призведуть до неї (ескалації, – Ред.). Надання Україні F-16 стримуватиме Росію, а не “провокуватиме” її. Час зробити цей крок, – наголосив Кулеба.

Types of weapons that, we were told, would ‘provoke Russia to escalate’ if supplied to Ukraine but never did: Artillery

MLRS

Air Defense

Tanks

Long-range missiles F-16s will not either. Giving Ukraine F-16s will deter Russia rather than ‘provoke’ it. Time to take this step. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2023

Як відомо, Київ закликає союзників започаткувати авіаційну коаліцію (за прикладом танкової) та передати сучасні винищувачі, такі як F-16. Ці літаки можуть суттєво посилити захист українського неба. Проте країни Заходу не поспішають погоджувати поставки.

Під час 11-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) питання літаків обговорювалося. Однак США дотримуються думки, що Україна зараз найбільше потребує наземних систем протиповітряної оборони (ППО), які допоможуть досягнути контролю в небі. Що стосується західних винищувачів, то це, на думку Вашингтона, тривалий процес.

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