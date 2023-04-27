Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Стримають РФ, а не спровокують: Кулеба закликав надати винищувачі F-16

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Надання Україні багатофункціональних легких винищувачів F-16 стримуватиме РФ від агресії, а не “провокуватиме” її, як побоюються західні союзники.

Про це написав у своєму Twitter-акаунту міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав про види озброєння, щодо яких партнери вагалися, чи надавати їх нашій країні. Йдеться про сучасну артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), системи протиповітряної оборони, західні бойові танки, ракети великої дальності.

Кулеба зазначив, що стосовно всіх цих видів зброї союзники говорили, що їх надання Україні “спровокує Росію до ескалації”. Проте цього так і не сталося.

Винищувачі F-16 також не призведуть до неї (ескалації, – Ред.). Надання Україні F-16 стримуватиме Росію, а не “провокуватиме” її. Час зробити цей крок, – наголосив Кулеба.

Як відомо, Київ закликає союзників започаткувати авіаційну коаліцію (за прикладом танкової) та передати сучасні винищувачі, такі як F-16. Ці літаки можуть суттєво посилити захист українського неба. Проте країни Заходу не поспішають погоджувати поставки.

Під час 11-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) питання літаків обговорювалося. Однак США дотримуються думки, що Україна зараз найбільше потребує наземних систем протиповітряної оборони (ППО), які допоможуть досягнути контролю в небі. Що стосується західних винищувачів, то це, на думку Вашингтона, тривалий процес.

Читайте також
Країни НАТО поставили Україні 98% обіцяної допомоги – Столтенберг
Стримають РФ, а не спровокують: Кулеба закликав надати винищувачі F-16

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Дмитро Кулеба, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Від атлетів з РФ не вимагатимуть засудження війни в Україні для допуску до змагань
російська гімнастка
Маємо контролювати бюджет, аби не створювати ризики: Марченко про 30 тис. грн військовим
Стримають РФ, а не спровокують: Кулеба закликав надати винищувачі F-16
Ексміністр освіти Табачник став “заступником” гауляйтера у Запорізькій області
Стримають РФ, а не спровокують: Кулеба закликав надати винищувачі F-16
Загроза блокади чи шантаж РФ: що відбувається довкола зернової угоди
Зернова угода - стаття
Обстріл Миколаєва та Херсона: 428-й день війни
Стримають РФ, а не спровокують: Кулеба закликав надати винищувачі F-16
Відео
Світові новини
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

Наталя Луценко
Спецполив, підсвітка та стерильність: як функціонує вертикальна ферма у Вінниці
Стримають РФ, а не спровокують: Кулеба закликав надати винищувачі F-16
Безкоштовна допомога жінкам у Миколаєві: як працює мобільний простір Вільна
Стримають РФ, а не спровокують: Кулеба закликав надати винищувачі F-16
Переможці Премії PinchukArtCentre – лауреати та їхні неймовірні роботи
PinchukArtСentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.04.2023)
Стримають РФ, а не спровокують: Кулеба закликав надати винищувачі F-16
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь