Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Україна
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Експерти ISW проаналізували, чи потягне РФ затяжну війну в Україні

російські російський
Фото: Getty Images

Здатність Кремля підтримувати тривалу війну в Україні залежить від того, чи буде у Росії час для відновлення її військового потенціалу.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Затяжна війна – це не початкова мета Кремля, а скоріше адаптація для досягнення максималістських цілей так званої спеціальної військової операції.

Путін досі прагне позбавити Україну державності. Але ця мета не під силу, з огляду на сильний опір ЗСУ. Кремль має намір відновити свою армію і підготуватися до нових наступальних операцій.

На думку аналітиків ISW, зараз можливості РФ щодо відновлення військового потенціалу обмежені, оскільки у Кремля було недостатньо ресурсів від самого початку, а в процесі боїв вони ще більше вичерпалися.

Читайте також
У Reuters розповіли, де росіяни найбільше підготувалися до контрнаступу ЗСУ
Російський окупант

Подальші успішні контрнаступи ЗСУ зовсім позбавлять Кремль перепочинку для поповнення ресурсів і ще більше виснажать Росію, що зрештою дасть змогу Силам оборони України повністю вигнати окупантів.

З іншого боку, РФ може взяти перепочинок на полі бою, припинивши бої, або ж контрнаступ ЗСУ буде сповільнений через недостатню допомогу Заходу. Тоді ці фактори можуть дозволити Кремлю відновити свої сили.

Росія використовуватиме будь-яку територію в Україні як плацдарм для продовження нападу, наприклад, окуповані Крим, частини Донбасу та Півдня країни. Там РФ може розмістити військові бази на дуже довго, оскільки Кремлю вдалося зберегти свої незаконні завоювання в Україні у 2014 році.

– Якщо нинішні лінії окупованих територій збережуться, уявіть, наскільки далі може просунутися Росія в наступні роки після відновлення своїх сил, – зазначають американські аналітики.

У ISW бачать ризики для України від дозованої допомоги з боку Заходу.

Читайте також
Відбудеться несподівано: Резніков розповів, як українці дізнаються про контрнаступ
танк ЗСУ

Так, це дає шанс для армії РФ стабілізувати лінію фронту та відновити сили; послаблюється внутрішній тиск на диктатора Володимира Путіна; а також шанс для Кремля захопити наратив на міжнародному інформаційному просторі.

Аналітики зазначають, що Україна не змогла використати невдачі росіян у грудні-січні та перейти до послідовної контрнаступальної операції, частково через недостатню допомогу Заходу.

Це дозволило Росії стабілізувати свої оборонні лінії, посилити наступ у Бахмуті.

Читайте також
Окупанти атакують на трьох напрямках, за Бахмут і Мар’їнку йдуть найважчі бої – Генштаб
Експерти ISW проаналізували, чи потягне РФ затяжну війну в Україні

У ISW вважають, Україна не звільнить усю окуповану Росією територію за один контрнаступ – потрібно кілька послідовних контрнаступів, а Захід і США, зокрема, мають бути готові допомогти.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Кремль
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Уламок ракети залетів у спальню: в Охматдиті оперують 13-річну дівчинку з Українки
Експерти ISW проаналізували, чи потягне РФ затяжну війну в Україні
РФ вбиває українців уві сні у відповідь на мирні ініціативи: Кулеба про атаку 28 квітня
міністр Дмитро Кулеба
Росія не вивела техніку з Криму, а перекинула на позиції, де чекають наступу ЗСУ – Чубаров
Рефат Чубаров
Ракетним ударом по будинку в Умані вбито двох дітей – ОВА
Експерти ISW проаналізували, чи потягне РФ затяжну війну в Україні
Ми усвідомлюємо цінність свободи: президенти Чехії та Словаччини прибули до Києва
президент Чехії
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Відчули як трясеться дім: очевидці про перші хвилини після удару по будинку в Умані
очевидці про атаку
Спецполив, підсвітка та стерильність: як функціонує вертикальна ферма у Вінниці
Експерти ISW проаналізували, чи потягне РФ затяжну війну в Україні
Безкоштовна допомога жінкам у Миколаєві: як працює мобільний простір Вільна
Експерти ISW проаналізували, чи потягне РФ затяжну війну в Україні
Переможці Премії PinchukArtCentre – лауреати та їхні неймовірні роботи
PinchukArtСentre
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь