Здатність Кремля підтримувати тривалу війну в Україні залежить від того, чи буде у Росії час для відновлення її військового потенціалу.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Затяжна війна – це не початкова мета Кремля, а скоріше адаптація для досягнення максималістських цілей так званої спеціальної військової операції.

Путін досі прагне позбавити Україну державності. Але ця мета не під силу, з огляду на сильний опір ЗСУ. Кремль має намір відновити свою армію і підготуватися до нових наступальних операцій.

На думку аналітиків ISW, зараз можливості РФ щодо відновлення військового потенціалу обмежені, оскільки у Кремля було недостатньо ресурсів від самого початку, а в процесі боїв вони ще більше вичерпалися.

Подальші успішні контрнаступи ЗСУ зовсім позбавлять Кремль перепочинку для поповнення ресурсів і ще більше виснажать Росію, що зрештою дасть змогу Силам оборони України повністю вигнати окупантів.

З іншого боку, РФ може взяти перепочинок на полі бою, припинивши бої, або ж контрнаступ ЗСУ буде сповільнений через недостатню допомогу Заходу. Тоді ці фактори можуть дозволити Кремлю відновити свої сили.

Росія використовуватиме будь-яку територію в Україні як плацдарм для продовження нападу, наприклад, окуповані Крим, частини Донбасу та Півдня країни. Там РФ може розмістити військові бази на дуже довго, оскільки Кремлю вдалося зберегти свої незаконні завоювання в Україні у 2014 році.

– Якщо нинішні лінії окупованих територій збережуться, уявіть, наскільки далі може просунутися Росія в наступні роки після відновлення своїх сил, – зазначають американські аналітики.

У ISW бачать ризики для України від дозованої допомоги з боку Заходу.

Так, це дає шанс для армії РФ стабілізувати лінію фронту та відновити сили; послаблюється внутрішній тиск на диктатора Володимира Путіна; а також шанс для Кремля захопити наратив на міжнародному інформаційному просторі.

Аналітики зазначають, що Україна не змогла використати невдачі росіян у грудні-січні та перейти до послідовної контрнаступальної операції, частково через недостатню допомогу Заходу.

Це дозволило Росії стабілізувати свої оборонні лінії, посилити наступ у Бахмуті.

У ISW вважають, Україна не звільнить усю окуповану Росією територію за один контрнаступ – потрібно кілька послідовних контрнаступів, а Захід і США, зокрема, мають бути готові допомогти.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.