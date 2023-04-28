Россияне обустраивают гражданские объекты на временно оккупированных территориях для военных целей и заставляют местный персонал продолжать работу, несмотря на то, что там дислоцируются войска армии РФ.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ вечером 28 апреля.

По данным военных, оккупанты продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях Украины в собственных целях и обустраивают их под свои военные объекты. Таким образом оккупанты прикрываются “живым щитом” из школьников и преподавателей.

— Так, в населенном пункте Лубянка Луганской области, в здании местной школы дислоцируются военнослужащие российских оккупационных войск. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений, при этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавательским составом, — говорится в сообщении.

Отдельно в Генштабе сообщили о местной больнице города Каланчак Херсонской области, где враг обустроил военный госпиталь. По данным украинских военных, туда, в течение 27 апреля, завезли “большое количество тяжелораненых россиян”. Для перевозки своих раненых враг использовал медицинский грузовик на базе КАМАЗ, отмечается в сообщении.

Обстановка по направлениям:

— Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток совершил более 40 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону, — сообщили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах российской федерации. В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Семеновка и Леоновка; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Вольная Слобода, Искрисковщина, Волфино и Ободы Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерно и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спирное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Между тем, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них — Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Высокое Запорожской области; Милово, Берислав, Одрадокаменка, Веселое, Антоновка, Херсон и Белозерка Херсонской области.

Украинские военные добавили, что за сутки авиацией Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, склад боеприпасов и четыре района сосредоточения живой силы противника.

Источник : Генштаб ВСУ

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