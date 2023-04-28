Росіяни облаштовують цивільні об’єкти на тимчасово окупованих територіях для військових цілей і змушують місцевий персонал продовжувати роботу попри те, що там дислокуються війська армії РФ.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ ввечері 28 квітня.

За даними військових, окупанти продовжують використовувати навчальні заклади на тимчасово захоплених територіях України у власних цілях та облаштовують їх під свої військові об’єкти. Таким чином окупанти прикриваються “живим щитом” зі школярів та викладачів.

– Так, у населеному пункті Луб’янка Луганської області, в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, водночас окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом, – йдеться у повідомленні.

Окремо у Генштабі повідомили про місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, де ворог облаштував військовий шпиталь. За даними українських військових, туди, протягом 27 квітня, завезли “велику кількість важкопоранених росіян”. Для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ, зазначається у повідомленні.

Обстановка за напрямками:

– Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби здійснив понад 40 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону, – повідомили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Семенівка та Леонівка; здійснив мінометні й артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області; Ромашкове, Вільна Слобода, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я, Високе Запорізької області; Милове, Берислав, Одрадокам’янка, Веселе, Антонівка, Херсон та Білозерка Херсонської області.

Українські військові додали, що за добу авіацією Сил оборони завдано чотири удари по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, склад боєприпасів та чотири райони зосередження живої сили противника.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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