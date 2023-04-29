Россия удерживает в заложниках 14-летнюю девочку, мама которой находится в Украине. Для удержания ребенка в России придумали уголовное дело против несовершеннолетней, и Кремль не собирается отдавать ее до так называемого судебного рассмотрения дела.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Он сообщил, что сегодня в Совете безопасности ООН со стороны Украины выступали четыре представителя, одним из которых была мама 14-летней девочки, которую похитили россияне.

– Наверное, самым эмоциональным было выступление как раз этой мамы. Мы показали фотографию этой девочки, ей 14 лет. Абсолютно сознательно россияне ее забрали, сознательно ее держат в плену. Потому что когда мы начали заниматься возвращением этой девочки домой, Россия якобы открыла уголовное производство против девочки, которой 14 лет. Ее начали осматривать медики без всякого разрешения на то родителей, не допускают к ней других украинских детей. Ее держат фактически в заложниках, — сказал он.

По словам омбудсмена, Россия на запрос Украины о возвращении девочки ответила, что “пока происходит судебное разбирательство”, этого ребенка не вернут на территорию Украины.

— На самом деле это в очередной раз показало, что Россия не хочет возвращать украинских детей. Только вдумайтесь в этот цинизм: мама в Украине, разыскивает своего ребенка – и зная это, россияне придумывают какое-то судебное дело, только для того, чтобы не отдать украинскую девочку, — сказал Дмитрий Лубинец.

По оценке омбудсмена, Россия делает это, чтобы возвращение детей в Украину не стало публичным примером.

— Мы хотим, чтобы ООН создало действенный механизм. Это может быть какая-то миссия, которая едет и физически забирает наших украинских детей. Если Россия не допускает эту миссию, то пришло время поднимать вопрос исключения Российской Федерации минимум из Совбеза ООН, максимум — из рядов этой организации, — сказал он.

По данным Офиса украинского омбудсмена, на сегодняшний день обратно в Украину удалось вернуть 327 детей.

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