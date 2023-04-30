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Татьяна Забожко, редактор ленты

Еще почти на полтысячи меньше оккупантов: потери РФ на 30 апреля

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за сутки уничтожили ориентировочно 470 российских оккупантов.

Всего за более чем 14 месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 190 510 захватчиков.

Потери РФ на 30 апреля 2023

  • личного состава – около 190 510 (+470),
  • танков ‒ 3 699 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 189 (+5),
  • артиллерийских систем – 2 914 (+6),
  • реактивных систем залпового огня – 544 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 295 (+1),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 475 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 932,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 842 (+6),
  • специальной техники – 357 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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