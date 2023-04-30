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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ще майже на пів тисячі менше окупантів: втрати РФ на 30 квітня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники за добу знищили орієнтовно 470 російських окупантів.

Загалом за понад 14 місяців повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували 190 510 загарбників.

Втрати РФ на 30 квітня 2023

  • особового складу ‒ близько 190 510 (+470),
  • танків ‒ 3 699 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 189 (+5),
  • артилерійських систем – 2 914 (+6),
  • реактивних систем залпового вогню – 544 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 295 (+1),
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 294,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 475 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 932,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 842 (+6),
  • спеціальної техніки ‒ 357 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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