Кабмин планирует повысить зарплаты для работников государственных органов на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия.

Как сообщил в эфире общенационального телемарафона Единые новости министр Кабинета министров Олег Немчинов, в первую очередь, это будет касаться работников военных администраций.

— (Повышение окладов, — Ред.) касается госслужащих и работников государственных учреждений — это очень важно, потому что перейдет фактически на всю бюджетную сферу, — сказал он.

Он пояснил, что по вопросу территорий возможных боевых действий, то это регулируется постановлением №1364 Кабмина от 6 декабря 2022 года, где определяется категория территории, на которой происходят или происходили боевые действия.

Олег Немчинов добавил, что постановление правительства касается и территорий, которые будут деоккупированы.

— Категории четко определены, руководитель государственной службы в органе будет определять непосредственное место работы работника. Увеличение будет касаться достаточно чувствительной категории тех людей, которые работают прежде всего в военных администрациях и прежде всего на деоккупированных территориях, — отметил Немчинов.

Министр Кабинета министров говорит, что повышение оклада состоится в 1,5 или 2 раза.

— Эти расходы будут осуществляться сейчас в пределах имеющихся фондов госбюджета. Не предполагается пока дофинансирование. На первом месте — это расходы сектора обороны. Но люди, которые работают в прифронтовых зонах, на деоккупированных территориях, должны получить хотя бы такую небольшую сатисфакцию от государства, — отметил он.

Чиновник говорит, что украинское общество имеет стереотип, что госслужащие высокие заработные платы.

— Это — категорическая неправда. Да, есть некоторая категория, которая имеет достаточно высокие, по нашим средним меркам, заработные платы. Но подавляющее большинство госслужащих, особенно категории В, Б в местных администрациях, в территориальных органах исполнительной власти, имеют незначительную оплату труда. Кое-где из-за низких должностных окладов мы должны докомпенсировать минимальный уровень оплаты труда за счет так называемых премий. Потому что это — не премия, а фактически переменная часть постоянной зарплаты, — сказал он.

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Фото: Олег Немчінов

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