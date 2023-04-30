Кабмін планує підвищити зарплати для працівників державних органів на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії.

Як повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, в першу чергу, це стосуватиметься працівників військових адміністрацій.

– (Підвищення окладів, – Ред.) стосується держслужбовців та працівників державних установ — це дуже важливо, тому що перейде фактично на всю бюджетну сферу, – сказав він.

Він пояснив, що щодо питання територій можливих бойових дій, то це регулюється постановою №1364 Кабміну від 6 грудня 2022 року, де визначається категорія території, на якій відбуваються або відбувалися бойові дії.

Олег Немчінов додав, що постанова уряду стосується й територій, які будуть деокуповані.

– Категорії чітко визначені, керівник державної служби в органі буде визначати безпосереднє місце роботи працівника. Збільшення буде торкатися достатньо чутливої категорії тих людей, які працюють передусім у військових адміністраціях і передусім на деокупованих територіях, — зазначив Немчінов.

Міністр Кабінету міністрів каже, що підвищення окладу відбудеться у 1,5 або 2 рази.

– Ці видатки будуть здійснюватися наразі в межах наявних фондів держбюджету. Не передбачається поки що дофінансування. На першому місці — це видатки сектора оборони. Але люди, які працюють у прифронтових зонах, на деокупованих територіях, повинні отримати хоча б таку невеличку сатисфакцію від держави, — зауважив він.

Посадовець каже, що українське суспільство має стереотип, що держслужбовці високі заробітні плати.

– Це — категорична неправда. Так, є деяка категорія, яка має достатньо високі, за нашими середніми мірками, заробітні плати. Але переважна більшість держслужбовців, особливо категорії В, Б в місцевих адміністраціях, в територіальних органах виконавчої влади, мають незначну оплату праці. Подекуди через низькі посадові оклади ми повинні докомпенсовувати мінімальний рівень оплати праці за рахунок так званих премій. Тому що це — не премія, а фактично перемінна частина постійної зарплати, — сказав він.

Факти ICTV підготували матеріал щодо того, чи зміняться в Україні з 1 травня тарифи на комунальні послуги, виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і пенсії.

Фото: Олег Немчінов

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