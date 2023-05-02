В интересах Польши, чтобы Украина дала отпор российской агрессии — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина дала отпор агрессии РФ.

Об этом сообщает канцелярия польского президента.

— Я преследую интерес Республики Польша, и он заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы проявили добрососедство, благодаря чрезвычайному жесту со стороны поляков мы получили авторитет на международной арене, — говорится в заявлении.

Prezydent @AndrzejDuda w @tvp_info: Realizuję interes Rzeczypospolitej, a jest nim to, aby Ukraina odparła rosyjskiego agresora. Dlatego podejmujemy decyzje o pomocy militarnej. Pokazaliśmy dobre sąsiedztwo, dzięki niezwykłemu gestowi ze strony Polaków zyskaliśmy prestiż na… pic.twitter.com/77bEaQeDg5 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 1, 2023

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что России нельзя позволить выиграть войну против Украины, поскольку в случае победы агрессор нападет на другую страну.

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