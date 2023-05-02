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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В інтересах Польщі, щоб Україна дала відсіч російській агресії – Дуда

Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в інтересах його країни, щоб Україна дала відсіч агресії РФ.

Про це повідомляє канцелярія польського президента.

– Я переслідую інтерес Республіки Польща, і він полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, завдяки надзвичайному жесту з боку поляків ми здобули авторитет на міжнародній арені, – йдеться у заяві.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Росії не можна дозволити виграти війну проти України, оскільки в разі перемоги агресор нападе на іншу країну.

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В інтересах Польщі, щоб Україна дала відсіч російській агресії – Дуда

Анджей Дуда, Війна в Україні, Польща
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