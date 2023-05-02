В інтересах Польщі, щоб Україна дала відсіч російській агресії – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в інтересах його країни, щоб Україна дала відсіч агресії РФ.

Про це повідомляє канцелярія польського президента.

– Я переслідую інтерес Республіки Польща, і він полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, завдяки надзвичайному жесту з боку поляків ми здобули авторитет на міжнародній арені, – йдеться у заяві.

Prezydent @AndrzejDuda w @tvp_info: Realizuję interes Rzeczypospolitej, a jest nim to, aby Ukraina odparła rosyjskiego agresora. Dlatego podejmujemy decyzje o pomocy militarnej. Pokazaliśmy dobre sąsiedztwo, dzięki niezwykłemu gestowi ze strony Polaków zyskaliśmy prestiż na… pic.twitter.com/77bEaQeDg5 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 1, 2023

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Росії не можна дозволити виграти війну проти України, оскільки в разі перемоги агресор нападе на іншу країну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.