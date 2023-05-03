Можуть звинувачувати лише себе: Резніков про атаку Кремля дронами
Міністр оборони Олексій Резніков не підтвердив, але і не спростував причетність України до атаки дронів на Кремль.
Про це він заявив у коментарі The Washington Post.
– Кожен день і кожну ніч Росія офіційно тероризує українське цивільне населення, – сказав Резніков.
При цьому він не відповів прямо на звинувачення Кремля у тому, що Україна здійснила замах на президента РФ Володимира Путіна. Глава Міноборони нагадав, що в ніч на вівторок, 2 травня, наша ППО збила 17 з 18 безпілотників іранського виробництва, запущених по території України.
– Якщо деякі чиновники з Кремля намагаються когось звинуватити, вони можуть звинуватити себе, – заявив він.
Нагадаємо, що вночі 3 травня невідомі літальні апарати атакували Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ.
При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакує ані Путіна, ані Москву та пояснив, чому РФ звинуватила нашу державу.