Можуть звинувачувати лише себе: Резніков про атаку Кремля дронами

Міністр оборони Олексій Резніков не підтвердив, але і не спростував причетність України до атаки дронів на Кремль.

Про це він заявив у коментарі The Washington Post.

– Кожен день і кожну ніч Росія офіційно тероризує українське цивільне населення, – сказав Резніков.

При цьому він не відповів прямо на звинувачення Кремля у тому, що Україна здійснила замах на президента РФ Володимира Путіна. Глава Міноборони нагадав, що в ніч на вівторок, 2 травня, наша ППО збила 17 з 18 безпілотників іранського виробництва, запущених по території України.

– Якщо деякі чиновники з Кремля намагаються когось звинуватити, вони можуть звинуватити себе, – заявив він.

Нагадаємо, що вночі 3 травня невідомі літальні апарати атакували Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакує ані Путіна, ані Москву та пояснив, чому РФ звинуватила нашу державу.

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