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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Наверное, НЛО: Игнат прокомментировал атаку дронами Кремля

Юрій Ігнат

“Атакой” дронами Кремля Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины.

Об этом в эфире Радио Донбасс. Реалии сказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

— Что это? Наверное, НЛО. Не могу сказать прямо, что это вообще происходило и насколько это эффективно. Там флаги видно, на том видео, даже не пошатнулись и никаких каких-то последствий от этого нет. Если Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины – то Россия так делает всегда. Над самым центром столицы происходят такие вещи – то для меня это выглядит как минимум странно, – говорит он.

По мнению Игната, после этого возможны провокации со стороны Кремля.

Напомним, что 3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Москва обвинила в этом Киев. При этом власти Украины отрицают любую причастность к этому и заявляют, что подобными вещами РФ нагнетает ситуацию перед 9 мая.

Фото: Facebook Юрий Игната

Война в Украине, Дрони, Кремль, Москва, Юрій Ігнат
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