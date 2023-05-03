Наверное, НЛО: Игнат прокомментировал атаку дронами Кремля

“Атакой” дронами Кремля Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины.

Об этом в эфире Радио Донбасс. Реалии сказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

— Что это? Наверное, НЛО. Не могу сказать прямо, что это вообще происходило и насколько это эффективно. Там флаги видно, на том видео, даже не пошатнулись и никаких каких-то последствий от этого нет. Если Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины – то Россия так делает всегда. Над самым центром столицы происходят такие вещи – то для меня это выглядит как минимум странно, – говорит он.

По мнению Игната, после этого возможны провокации со стороны Кремля.

Напомним, что 3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Москва обвинила в этом Киев. При этом власти Украины отрицают любую причастность к этому и заявляют, что подобными вещами РФ нагнетает ситуацию перед 9 мая.

Фото: Facebook Юрий Игната

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