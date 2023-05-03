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Напевно, НЛО: Ігнат прокоментував атаку дронами Кремля

Юрій Ігнат

“Атакою” дронами Кремля Росія намагається показати ескалацію з боку України.

Про це в ефірі Радіо Донбасу.Реалії сказав речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

– Що це? Напевно, НЛО. Не можу сказати прямо, що це взагалі відбувалося і наскільки це ефективно. Там прапори видно, на тому відео навіть не похитнулися, і жодних наслідків від цього немає. Якщо Росія намагається показати ескалацію з боку України, то Росія так робить завжди. Над центром столиці відбуваються такі речі – то для мене це виглядає як мінімум дивно, – каже він.

На думку Ігната, після цього можливі провокації з боку Кремля.

Нагадаємо, що 3 травня невідомі літальні апарати “атакували” Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ. При цьому влада України заперечує будь-яку причетність до цього і заявляє, що подібними речами РФ нагнітає ситуацію перед 9 травня.

Фото: Facebook Юрія Ігната

Війна в Україні, Дрони, Кремль, Москва, Юрій Ігнат
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