Пока россияне находятся в Крыму, покоя для Украины не будет – Филатов

Пока российские оккупанты находятся в Крыму, покоя для Украины не будет.

Так считает мэр Днепра Борис Филатов, об этом он сказал в интервью на канале Горять вуха.

— Пока россияне будут в Крыму, покоя для Украины не будет. Мы будем заложниками, в том числе и с точки зрения экономических отношений. Это и экспорт зерновых. Мы всегда будем под угрозой. И они всегда могут вонзить нам нож в спину. Крым — это такая ситуация, которая нависает над Украиной. Сейчас все размышляют, что делать дальше, и это же не только мое мнение. Об этом, например, каждый раз говорит Бен Ходжес (экс-командующий армии США в Европе. — Ред.), — сказал он.

Филатов отметил, что только украинские военные должны решать, как именно будет происходить деоккупация Крыма.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина вернет Крым без боя.

По его словам, в украинском правительстве есть детальный план по деоккупации полуострова.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.