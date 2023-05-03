Поки росіяни перебувають у Криму, спокою для України не буде – Філатов

Поки російські окупанти перебувають у Криму, спокою для України не буде.

Так вважає мер Дніпра Борис Філатов, про це він сказав в інтерв’ю на каналі Горять вуха.

– Поки росіяни будуть у Криму, спокою для України не буде. Ми будемо заручниками, зокрема, з погляду економічних відносин. Це й експорт зернових. Ми завжди будемо під загрозою. І вони завжди можуть встромити нам ножа в спину. Крим – це така ситуація, яка нависає над Україною. Зараз усі розмірковують, що робити далі, це ж не тільки моя думка. Про це, наприклад, кожного разу каже Бен Годжес (екскомандувач армії США у Європі. – Ред.), – сказав він.

Філатов наголосив, що лише українські військові мають вирішувати, як саме відбуватиметься деокупація Криму.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна поверне Крим без бою.

За його словами, в українському уряді є детальний план із деокупації півострова.

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