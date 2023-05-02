В Крыму с начала года прогремело более 30 взрывов
Во временно оккупированном Крыму с начала 2023 года зафиксировано более 30 взрывов.
Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.
— Мониторинговая группа BlackSeaNews и Институт Черноморских стратегических исследований с 1 января 2023 года зафиксировали на Крымском полуострове по открытым источникам более 30 “хлопков” в разных районах полуострова, — говорится в сообщении.
По словам Клименко, 24 взрыва можно считать “несомненными атаками беспилотников”. 12 “хлопков” было зафиксировано в районе Севастополя.
Напомним, что сегодня прогремели взрывы в центре Крыма. Громко было в Красногвардейском районе.
По предварительной информации, сработала российская противовоздушная оборона.
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