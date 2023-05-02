Во временно оккупированном Крыму с начала 2023 года зафиксировано более 30 взрывов.

Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

— Мониторинговая группа BlackSeaNews и Институт Черноморских стратегических исследований с 1 января 2023 года зафиксировали на Крымском полуострове по открытым источникам более 30 “хлопков” в разных районах полуострова, — говорится в сообщении.

По словам Клименко, 24 взрыва можно считать “несомненными атаками беспилотников”. 12 “хлопков” было зафиксировано в районе Севастополя.

Напомним, что сегодня прогремели взрывы в центре Крыма. Громко было в Красногвардейском районе.

По предварительной информации, сработала российская противовоздушная оборона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.