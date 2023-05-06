Вывозят технику и сжигают документы: в Мелитополе среди оккупантов паника из-за контрнаступления ВСУ

В Мелитополе оккупанты поспешно пакуют технику и вывозят в неизвестном направлении в Россию, а документы сжигают.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

– Компьютеры и серверы оккупационного паспортного стола взяли бессрочный отпуск. За ними и сами коллаборанты-работники – руководство попрощалось с ними навсегда. Оккупанты поспешно пакуют технику и вывозят в неизвестном направлении на Россию. Некоторые документы сжигают дотла. Не меньше суетятся и в здании оккупационной военной полиции — целый день мешками сжигают документы, — написал он в Telegram.

Кроме того, в Мелитопольской больнице интенсивных методов лечения произошел срочный вечерний слет “руководства”. Там досрочно выписывают пациентов из травматологии.

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