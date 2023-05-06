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Вивозять техніку та палять документи: у Мелітополі серед окупантів паніка через контрнаступ ЗСУ

російський окупант
Фото: Getty Images

У Мелітополі окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку до Росії, а документи спалюють.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку. За ними і самі колаборанти-працівники – керівництво попрощалося з ними назавжди. Окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку на Росію. Деякі документи спалюють дотла. Не менше метушаться і у будівлі окупаційної військової поліції – цілий день мішками палять документи, – написав він у Telegram.

Крім того, у Мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування відбувся терміновий вечірній зліт “керівництва”. Там достроково виписують пацієнтів з травматології.

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Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь
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