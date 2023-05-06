Мер Мелітополя закликав не погоджуватися на “евакуацію”, яку пропонують окупанти

Мер міста Мелітополь (Запорізька область) Іван Федоров закликає мешканців тимчасово окупованих територій не “евакуйовуватися” разом із російськими окупантами.

Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.

Федоров звернув увагу, що вчора окупанти оголосили “евакуацію” з тимчасово захопленої частини Запорізької області. Йдеться про щонайменше 15 населених пунктів.

По цих містах та територіальних громадах почали курсувати автобуси, які пропонують мешканцям виїхати. Бажаючих вивозять навіть вночі.

– Сьогодні примусовий характер це має лише для дітей. Ворог намагається відібрати наших дітей з міст Василівка, Токмак, Молочанськ, Енергодар під виглядом начебто вивезення на канікули. Як говорить ворог, це буде “лише на декілька тижнів”, поки пройде контрнаступ ЗСУ, – уточнив Федоров.

Рашисти вивозять людей на територію тимчасово окупованих Бердянська та Кирилівки, де є велика кількість баз відпочинку та готелів.

За даними Федорова, загарбники планують “тимчасово перемістити” близько 70 тис. мешканців із населених пунктів уздовж лінії фронту та облаштувати там військові бази в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

У зв’язку з цим Федоров закликав людей не віддавати дітей ворогу, а за можливості самостійно виїжджати з окупації.

– Ми бачимо, як це відбувалося на правобережжі Херсонщини, коли мешканців під приводом фейкової “евакуації” депортували в різні найвіддаленіші регіони РФ. І там сьогодні на них чиниться тиск за їхню національну приналежність… Ми звертаємося до мешканців: якщо є можливість власними силами виїхати з тимчасової окупації, то це точно потрібно робити. Чи треба віддавати своїх дітей ворогу для “евакуації”? Точно ні. І чи треба самим евакуюватися ворожими автобусами? Точно ні, – наголосив мер Мелітополя.

Він нагадав, що повертати потім депортованих людей в Україну надзвичайно складно.

Федоров також розповів, що до “евакуації” готуються окупанти і в південній частині Запорізької області, наприклад у Мелітополі. Там учора на території шкіл і на центральні площі були помічені автобуси.

У Мелітополі рашисти масово вивозять комп’ютери і палять документи. Такі дії окупантів були помічені в “міграційній службі”, де вони раніше примусово роздавали паспорти РФ, та у “військовій поліції”, що знаходиться в приміщенні колишнього офісу ДБР.

Існує загроза мародерства: до окупованого Криму вже йдуть колони вантажівок, ймовірно, з награбованим майном.

А в ефірі марафону на телеканалі FREEДОМ Іван Федоров спрогнозував долю колаборантів та гауляйтерів у Запорізькій області. Він уточнив, що росіяни вже вивозять тих, “хто для них важливий”. Це, зокрема, відбувається в Мелітополі.

– Ми отримуємо інформацію, що деякі гауляйтери, які приїхали з РФ, поспішно зібралися та виїхали в невідомому напрямку. А що стосується тих колаборантів, які зрадили, я думаю, що найбільш “топових” вони усунуть (ліквідують, – Ред.) самі, і це відбудеться найближчим часом. А інших покинуть, і вони відповідатимуть перед українськими судами, – заявив Федоров.

Напередодні мер Мелітополя повідомляв, що російські загарбники розпочали термінову “евакуацію” людей із Пологів, Токмака й Молочанська Запорізької області. Причиною окупанти називають загострення на лінії зіткнення.

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