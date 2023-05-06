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Процесс уже начался: в Минкульте о замене советского герба на щите Родины-матери

Процесс уже начался: в Минкульте о замене советского герба на щите Родины-матери
Фото: Depositphotos

Уже начался процесс замены на щите Родины-матери в Киеве советского герба украинским трезубцем.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как и в какой способ лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но, да, мы планируем это делать, – сказал он.

Ткаченко отметил, что начальная стадия процесса смены советского герба на трезубец уже проходит.

Напомним, что в 2022 году в приложении Дія 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Кроме того, Ткаченко рассказал, как будет происходить дерусификация городов и демонтаж имперских памятников.

Київ, Александр Ткаченко, Пам'ятник, Пам’ятки архітектури
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