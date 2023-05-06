Процес вже розпочався: у Мінкульті про заміну радянського герба на щиті Батьківщини-матері

Уже розпочався процес заміни на щиті Батьківщини-матері у Києві радянського герба на український тризуб.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Зараз готується проектна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Але, так, ми плануємо це робити, – сказав він.

Він зазначив, що початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже відбувається.

Нагадаємо, що у 2022 році у додатку Дія 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб на тризуб.

Крім того, Ткаченко розповів, як відбуватиметься дерусифікації міст та демонтаж імперських пам’ятників.

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