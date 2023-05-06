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Ткаченко рассказал, как будет происходить дерусификация городов и демонтаж имперских памятников

Олександр Ткаченко
Фото: УНИАН

ерховная рада разрешила изымать из публичного пространства имперские символы России, а также переименовывать населенные пункты, улицы и заведения, которые названы в честь российских полководцев, художников и др.

Теперь перед Министерством культуры стоит задача, каким образом упростить алгоритм вынесения из Реестра культурного наследия объектов, связанных с русификацией, а перед местными органами самоуправления стоит задача переименования таких улиц или городов.

Об этом в телемарафоне Единые новости рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

– Впереди несколько месяцев напряженной работы, но что важно — теперь это все урегулировано законом. То есть, например когда бывший мэр Полтавы сомневался стоит ли переносить памятник Пушкину, теперь есть законодательные основания для того, чтобы местные органы власти принимали решения. То же касается и топонимии, — сказал он.

Министр отметил, что первыми “на выход” пойдут памятники Суворову, Петру I, а дальше в министерстве будут разбираться “зачем нам более 400 улиц и памятников Пушкину разбросаны по всей Украине”.

– Одно дело, когда это связано с какой-то деятельностью Пушкина, другое дело — когда это никакого отношения к территории не имеет. Но здесь важная деталь: некоторые памятники имеют художественную ценность, поэтому то, что мы советуем делать, не сносить их, а перенести местными органами власти в специально отведенные места, – подчеркнул Ткаченко.

Напомним, 3 мая Рада разрешила не вносить в Госреестр объектов культурного наследия памятники, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики. Ранее зарегистрированные там объекты изымут из документа. Соответствующий законопроект №8273 О внесении изменений в закон Об охране культурного наследия поддержали 285 народных избранников.

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Ткаченко рассказал, как будет происходить дерусификация городов и демонтаж имперских памятников

Минкульт, Александр Ткаченко, Пам'ятник, Перейменування вулиць, Перейменування міст
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