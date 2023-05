Вместо боев за Бахмут – подготовка к контрнаступлению ВСУ: ISW об изменении приоритетов РФ

Российское военное командование, похоже, изменило приоритеты на поле боя в Украине. Вместо наступления на город Бахмут (Донецкая область) оно сконцентрировалось на подготовке к защите от контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW) за 5 мая.

Аналитики ISW обратили внимание, что Пригожин выпустил серию видеороликов 4 и 5 мая, в которых объявил, что наемники ЧВК Вагнера якобы выйдут из Бахмута 10 мая, если не получат достаточное количество боеприпасов. Он также сделал особо резкие и эмоциональные заявления в адрес военного руководства РФ – начальника генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

В то же время в ISW отмечают, что “вагнеровцы” не прекратили попыток полностью захватить Бахмут, несмотря на ограниченный доступ к боеприпасам и другим необходимым ресурсам. А Пригожин не изъявил желания перейти к обороне в пределах города.

Длительная активность боевиков Вагнера в Бахмуте не согласуется с общим замедлением темпов наступательных операций РФ на других участках фронта в Украине. В ISW это связывают с тем, что регулярные российские войска, похоже, сосредотачиваются на подготовке к контрнаступлению украинской армии. Исключения – “очень ограниченные и локальные атаки” в районе Кременной и Донецка.

В ISW добавили, что Минобороны РФ, похоже, решило перейти к накоплению запасов боеприпасов перед контрнаступлением ВСУ, о чем свидетельствуют “отчаянные заявления Пригожина”.

NEW: The Russian Ministry of Defense appears to have deprioritized the #Bakhmut offensive in favor of preparing to defend against an anticipated Ukrainian counteroffensive, putting #WagnerGroup & its financier #Prigozhin in a potentially difficult position https://t.co/aTJxORRoYd pic.twitter.com/RExId2EiUs

