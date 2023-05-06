Вместо боев за Бахмут – подготовка к контрнаступлению ВСУ: ISW об изменении приоритетов РФ

Российское военное командование, похоже, изменило приоритеты на поле боя в Украине. Вместо наступления на город Бахмут (Донецкая область) оно сконцентрировалось на подготовке к защите от контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW) за 5 мая.

– Министерство обороны РФ, похоже, отказалось от приоритетности наступления на Бахмут в пользу подготовки к обороне от ожидаемого украинского контрнаступления, поставив группу Вагнера и руководителя ЧВК Евгения Пригожина в потенциально затруднительное положение, — говорится в отчете.

Аналитики ISW обратили внимание, что Пригожин выпустил серию видеороликов 4 и 5 мая, в которых объявил, что наемники ЧВК Вагнера якобы выйдут из Бахмута 10 мая, если не получат достаточное количество боеприпасов. Он также сделал особо резкие и эмоциональные заявления в адрес военного руководства РФ – начальника генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

– Его видимый гнев свидетельствует о том, что Минобороны РФ, вероятно, лишило Бахмут приоритетности и переместило оперативный фокус в другое место театра военных действий, что может серьезно поставить под угрозу способность ЧВК Вагнера эффективно действовать, – объясняют аналитики.

В то же время в ISW отмечают, что “вагнеровцы” не прекратили попыток полностью захватить Бахмут, несмотря на ограниченный доступ к боеприпасам и другим необходимым ресурсам. А Пригожин не изъявил желания перейти к обороне в пределах города.

Длительная активность боевиков Вагнера в Бахмуте не согласуется с общим замедлением темпов наступательных операций РФ на других участках фронта в Украине. В ISW это связывают с тем, что регулярные российские войска, похоже, сосредотачиваются на подготовке к контрнаступлению украинской армии. Исключения – “очень ограниченные и локальные атаки” в районе Кременной и Донецка.

– Кроме очень ограниченных и локальных атак в районе Кременной и вблизи Донецка, российские войска практически прекратили наступательные операции на всем театре боевых действий, что, вероятно, означает переход к обороне, – говорится в отчете.

В ISW добавили, что Минобороны РФ, похоже, решило перейти к накоплению запасов боеприпасов перед контрнаступлением ВСУ, о чем свидетельствуют “отчаянные заявления Пригожина”.

NEW: The Russian Ministry of Defense appears to have deprioritized the #Bakhmut offensive in favor of preparing to defend against an anticipated Ukrainian counteroffensive, putting #WagnerGroup & its financier #Prigozhin in a potentially difficult position https://t.co/aTJxORRoYd pic.twitter.com/RExId2EiUs — ISW (@TheStudyofWar) May 5, 2023

По мнению аналитиков, значительные потери “вагнеровцев” в Бахмуте наряду с изменением приоритетов Минобороны РФ “могут поставить Пригожина и ЧВК Вагнера в особо тяжелое положение”. Пока не понятно, действительно ли Пригожин намерен вывести наемников из Бахмута 10 мая, или же он сделал это заявление в последней отчаянной попытке заручиться поддержкой российского Минобороны.

В ISW уточнили, что российским военным не хватает резервов, необходимых для укомплектования позиций, которые могут оставить наемники ЧВК Вагнера.

Аналитики отмечают, что огромные потери ЧВК Вагнера в Бахмуте ради тактических успехов, а также общий переход армии РФ к оборонным операциям, очевидно, открывают ВСУ возможности “для плодотворных контратак на разных участках фронта”. И украинские военные “похоже, используют некоторые из этих возможностей”.

Другие выводы аналитиков ISW за сутки:

Российские войска совершили наземные атаки вблизи Кременной и Авдеевки, а также добились незначительных успехов в Бахмуте.

Украинские военные могли провести контратаки под Бахмутом.

Недавно уволенный с должности замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев стал заместителем командующего группы Вагнера. Такое назначение, вероятно, направлено на сохранение доступа ЧВК к российским военным поставкам.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал своему новоназначенному заместителю Алексею Кузьменкову контролировать поставки вооружения и техники российским войскам в Украине.

На временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты объявили о принудительном вывозе 70 тыс. мирных жителей под видом “эвакуации”. Их хотят вывезти в районы, расположенные в так называемом тылу. Это свидетельствует о том, что войска РФ планируют “контролируемый боевой уход со своих нынешних позиций” на подготовленную линию обороны. Оккупанты, вероятно, не будут пытаться удержать нынешние позиции в случае контрнаступления ВСУ.

МВД России предложило законопроект, направленный на поддержку усилий российской армии по вербовке мигрантов.

Российские оккупанты также продолжают меры по усилению контроля над временно захваченными территориями Украины.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Источник : ISW

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