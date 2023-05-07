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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Битва за Бахмут: що відбувається у місті та чи дійсно у росіян не вистачає боєприпасів

Бахмут
Фото: Getty Images

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників у Бахмуті Донецької області, за місто тривають запеклі бої.

Останніми днями інтенсивність обстрілів лише зростає, ворог використовує різноманітні засоби ураження, зокрема й заборонені фосфорні боєприпаси.

Що відбувається у Бахмуті

Як повідомив командир 127 ОБр ТрО Роман Грищенко, ворог не відмовляється від планів щодо захоплення Бахмута, хоч і зазнає великих втрат.

Він наголосив, що заяви Євгена Пригожина про нібито вихід терористів ПВК Вагнер з Бахмута 10 травня не відповідають дійсності, а кількість боєприпасів у росіян лише збільшується.

– Ніхто не збирається виходити з Бахмута. Ми бачимо, що прибувають нові підрозділи, зокрема й вагнерівців. Більша інтенсивність штурмів, підтягують силу. Заява Пригожина – це просто слова, щоб ввести Сили оборони в оману. Кількість боєприпасів у них тільки збільшилась, інтенсивність артилерійських обстрілів зростає, – сказав Грищенко в ефірі телемарафону Єдині новини.

За словами бійця, у ЗСУ постачання боєприпасів, води та їжі до Бахмута налагоджене, евакуація поранених організована чітко.

У місті досі залишаються цивільні, але щодня відбувається евакуація тих, хто виявляє згоду залишити Бахмут.

– Ворог несе великі втрати у Бахмуті, перегруповується і відновлює штурми. Хвиля за хвилею штурмують наші позиції. Наші захисники молодці, відбивають постійні атаки ворога, тримають позиції, – додав він.

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Битва за Бахмут: що відбувається у місті та чи дійсно у росіян не вистачає боєприпасів

Оборона Бахмута

Завдяки активним діям українських захисників противнику не вдається досягти намічених цілей у місті-фортеці Бахмут.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, який 6 травня побував у районох ведення бойових дій на Сході.

– Сирський зустрівся з командирами бойових частин, вони обговорили заходи для кращої оборони Бахмута й завдання максимального ураження бойовикам Вагнера. На місці було ухвалено необхідні оперативні рішення, – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Командувач Східного угруповання військ охарактеризував ситуацію на східному фронті як напружену, але контрольовану.

За його словами, останніми днями росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

– Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії, – заявив Сирський.

Битва за Бахмут: що відбувається у місті та чи дійсно у росіян не вистачає боєприпасів
Фото: Сухопутні війська ЗС України
Битва за Бахмут: що відбувається у місті та чи дійсно у росіян не вистачає боєприпасів
Битва за Бахмут: що відбувається у місті та чи дійсно у росіян не вистачає боєприпасів
Битва за Бахмут: що відбувається у місті та чи дійсно у росіян не вистачає боєприпасів
Битва за Бахмут: що відбувається у місті та чи дійсно у росіян не вистачає боєприпасів
Битва за Бахмут: що відбувається у місті та чи дійсно у росіян не вистачає боєприпасів

Як раніше повідомило видання The Washington Post, український контрнаступ може розпочатися саме з Бахмуту.

За одним із сценаріїв, ЗСУ можуть наступати на схід через Бахмут, або з міста Куп’янськ, намагаючись відновити контроль над територіями в Луганській області.

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Бахмут

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Олександр Сирський, ПВК Вагнера, Російська агресія
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