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Алла Чиж, Журналистка программы  Факти тижня
Марта Бондаренко, редактор ленты

Аналитик Томас Купер рассказал, почему Украине нужно больше артиллерии, а не западные истребители

французький винищувач Dassault Rafale
Фото: Getty Images

Передача Украине современных истребителей не поможет изменить ситуацию с войной, нужно больше артиллерии.

Об этом в комментарии Фактам тижня заявил Томас Купер, австрийский военный аналитик.

По его словам, просто передать Украине истребители, такие как Eurofighter или Rafale, не имеет никакого смысла.

Кроме того, такой самолет, а эскадрилья тем более — очень дорогие в обслуживании. Это, в частности, и запчасти, специальный технический персонал и тому подобное.

Например, французский истребитель Dassault Rafale стоит от 70 до 100 млн евро.

— А с другой стороны, что вы можете получить за эти же деньги? Например, 100 гаубиц, — подчеркнул аналитик.

Один вылет самолета Rafale обойдется в €50 тыс.

— Сколько на эти деньги можно изготовить артиллерийских снарядов? Калькуляция здесь простая. Если вы предпочтете артиллерию самолетам, то вы сможете наносить такие же удары, или даже более мощные, чем самолетом. Поэтому делайте так — и это гораздо дешевле будет, — заявил Томас Купер.

По словам аналитика, в Украине нет инфраструктуры для технического обслуживания современных западных самолетов. В Украине даже нет взлетно-посадочных полос для таких истребителей.

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Томас Купер привел в пример американский самолет F-16, для которого полоса должна быть идеально чистой. Ведь когда запускаются двигатели, они втягивают в себя много воздуха вместе с пылью, камнями и тому подобным. А камни могут вывести из строя двигатель — это так называемое повреждение посторонним предметом.

Для F-16 взлетную полосу надо чистить каждый раз.

— Я знаю, что украинские пилоты очень квалифицированные и очень мужественные. Они имеют большое желание защищать свою страну и свой народ. Они хотят иметь возможность предупреждать такие трагедии, как в Умани, например, — заявил Томас Купер.

По его мнению, Украине сейчас нужно как можно больше артиллерии — срочно, в больших объемах.

Что касается обучения пилотов, то, по словам Томаса Купера, для самолетов F-16 нужен год, чтобы научить летать. Это не так много, но это не основная проблема.

В Украине есть достаточно пилотов, и их можно за полгода переучить летать на Gripen или F-16, например. Чем моложе пилот, тем легче и быстрее его научить управлять новым самолетом.

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Аналитик Томас Купер рассказал, почему Украине нужно больше артиллерии, а не западные истребители

Но проблема Украины экономическая: использование таких самолетов — очень большое бремя для экономики страны. Украина должна сосредоточиться на артиллерийской мощи, считает Томас Купер.

Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Украина получит современные самолеты, но после контрнаступления ВСУ. Такого же мнения придерживается и глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, это является вопросом времени и будет связано с результатами контрнаступления украинских войск.

Винищувач F-16, Истребители для Украины, Літаки
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