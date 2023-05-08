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Точно не покушение на Путина: версии ГУР относительно атаки дронов на Кремль

кремль
Фото: Unsplash

Атаку дронов на Кремль можно трактовать как внутрироссийское противостояние, но точно не как покушение на диктатора Владимира Путина, считает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Точно это событие нельзя трактовать как покушение на Путина, как это подала российская пропаганда очень быстро и оперативно. Что это было? Это могли быть разные сценарии — от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля, — заявил он в интервью РБК-Украина.

В то же время, по его мнению, это событие “работает на делегитимизацию режима Путина и показывает, что он не контролирует ситуацию”.

Юсов также отверг обвинения Украины агрессором в причастности к этому инциденту, подчеркнув, что “меры украинских Сил безопасности и обороны направлены на деоккупацию, освобождение украинских территорий и на обезвреживание военных объектов противника”.

Версию Института изучения войны, что это могла быть провокация Кремля перед следующей волной мобилизации, разведчик считает вполне правдоподобной.

— Но, когда мы говорим о Кремле, нужно помнить, что у него есть разные “башни” и в них живут разные люди, часто с разными, а иногда даже с противоположными интересами. Поэтому жители определенных “башен” вполне могли быть к этому причастны, — Юсов.

В ночь на 4 мая два беспилотника атаковали Кремль. Россия сразу же обвинила Украину в этом, назвав “покушением на Путина”.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к атаке на Кремль

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Источник: РБК-Украина
Андрій Юсов, Война в Украине, Взрыв, Владимир Путин, Дрони, Кремль, Москва, Разведка
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