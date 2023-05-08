Точно не покушение на Путина: версии ГУР относительно атаки дронов на Кремль

Атаку дронов на Кремль можно трактовать как внутрироссийское противостояние, но точно не как покушение на диктатора Владимира Путина, считает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Точно это событие нельзя трактовать как покушение на Путина, как это подала российская пропаганда очень быстро и оперативно. Что это было? Это могли быть разные сценарии — от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля, — заявил он в интервью РБК-Украина.

В то же время, по его мнению, это событие “работает на делегитимизацию режима Путина и показывает, что он не контролирует ситуацию”.

Юсов также отверг обвинения Украины агрессором в причастности к этому инциденту, подчеркнув, что “меры украинских Сил безопасности и обороны направлены на деоккупацию, освобождение украинских территорий и на обезвреживание военных объектов противника”.

Версию Института изучения войны, что это могла быть провокация Кремля перед следующей волной мобилизации, разведчик считает вполне правдоподобной.

— Но, когда мы говорим о Кремле, нужно помнить, что у него есть разные “башни” и в них живут разные люди, часто с разными, а иногда даже с противоположными интересами. Поэтому жители определенных “башен” вполне могли быть к этому причастны, — Юсов.

В ночь на 4 мая два беспилотника атаковали Кремль. Россия сразу же обвинила Украину в этом, назвав “покушением на Путина”.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к атаке на Кремль

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