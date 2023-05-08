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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Точно не замах на Путіна: версії ГУР щодо атаки дронів на Кремль

кремль
Фото: Unsplash

Атаку дронів на Кремль можна трактувати як внутрішньоросійське протистояння, але точно не як замах на диктатора Володимира Путіна, вважає представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Точно цю подію не можна трактувати як замах на Путіна, як це подала російська пропаганда дуже швидко і оперативно. Що це було? Це могли бути різні сценарії – від активності місцевих сил спротиву до розборок між вежами Кремля, – заявив він в інтерв’ю РБК-Україна.

Водночас, на його думку, ця подія “працює на делегітимізацію режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію”.

Юсов також відкинув звинувачення України агресором у причетності до цього інциденту, наголосивши, що “заходи українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об’єктів супротивника”.

Версію Інституту вивчення війни, що це могла бути провокація Кремля перед наступною хвилею мобілізації, розвідник вважає цілком правдоподібною.

– Але, коли ми говоримо про Кремль, потрібно пам’ятати, що в нього є різні “вежі” і в них живуть різні люди, часто з різними, а іноді навіть з протилежними інтересами. Тому мешканці певних “веж” цілком могли бути до цього причетними, – розповів Юсов.

У ніч на 4 травня два безпілотники атакували Кремль. Росія одразу ж звинуватила Україну в цьому, назвавши “замахом на Путіна”.

Президент Володимир Зеленський заперечив причетність Києва до атаки на Кремль.

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Джерело: РБК-Україна
Андрій Юсов, Війна в Україні, Вибух, Володимир Путін, Дрони, Кремль, Москва, Розвідка
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