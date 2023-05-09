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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна очікує від ЄС зняття усіх обмежень щодо експорту агропродукції – Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ситуацію щодо експорту української аграрної продукції.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільницею ЄК Урсулою фон дер Ляєн у Києві у вівторок, 9 травня.

– Ми маємо спільну згоду щодо важливості нашого українського внеску в глобальну продовольчу безпеку світу та спільні приклади успіху у продовольчій сфері. Зокрема, це стосується таких програм, як наша Grain from Ukraine, як наші шляхи солідарності. Солідарність не може бути меншою, ніж об’єктивна потреба у ній, – сказав він.

Однак, як зауважив президент, Україна, на жаль, зіткнулася із проблемами саме у тому, в чому й надалі мали би бути сильні прояви солідарності. Він додав, що це пропорційне тим загрозам, які є сьогодні.

Він назвав обмеження на експорт української аграрної продукції жорстокими як для часу війни, протекціоністськими заходами від наших сусідів, що не можуть не розчаровувати.

– Будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно неприпустимі, бо це посилює не нас усіх у Європі, а лише зміцнює можливості агресора. Ми пропонуємо започаткувати конституційну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною, – додав глава держави.

За його словами, Україна очікує від Євросоюзу сильних європейських за змістом рішень і зняття якомога швидше усіх обмежень, якщо буде політична воля. А сьогоднішні наші переговори свідчать, що така воля є.

Він висловив сподівання, що Україна та ЄС зможе знайти оптимальні рішення, що захистять інтереси як Європи, так  і українців.

Нагадаємо, 28 квітня Єврокомісія досягла компромісу з п’ятьма країнами (Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною) щодо торговельних обмежень на імпорт української аграрної продукції.

В МЗС України наголошували, що такий крок є неприйнятним, суперечить Угоді про асоціацію з ЄС та принципам єдиного ринку Євросоюзу.

Попри це, Єврокомісія з 2 травня до 5 червня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

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