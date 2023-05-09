Україна очікує від ЄС зняття усіх обмежень щодо експорту агропродукції – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ситуацію щодо експорту української аграрної продукції.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільницею ЄК Урсулою фон дер Ляєн у Києві у вівторок, 9 травня.

– Ми маємо спільну згоду щодо важливості нашого українського внеску в глобальну продовольчу безпеку світу та спільні приклади успіху у продовольчій сфері. Зокрема, це стосується таких програм, як наша Grain from Ukraine, як наші шляхи солідарності. Солідарність не може бути меншою, ніж об’єктивна потреба у ній, – сказав він.

Однак, як зауважив президент, Україна, на жаль, зіткнулася із проблемами саме у тому, в чому й надалі мали би бути сильні прояви солідарності. Він додав, що це пропорційне тим загрозам, які є сьогодні.

Він назвав обмеження на експорт української аграрної продукції жорстокими як для часу війни, протекціоністськими заходами від наших сусідів, що не можуть не розчаровувати.

– Будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно неприпустимі, бо це посилює не нас усіх у Європі, а лише зміцнює можливості агресора. Ми пропонуємо започаткувати конституційну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною, – додав глава держави.

За його словами, Україна очікує від Євросоюзу сильних європейських за змістом рішень і зняття якомога швидше усіх обмежень, якщо буде політична воля. А сьогоднішні наші переговори свідчать, що така воля є.

Він висловив сподівання, що Україна та ЄС зможе знайти оптимальні рішення, що захистять інтереси як Європи, так і українців.

Нагадаємо, 28 квітня Єврокомісія досягла компромісу з п’ятьма країнами (Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною) щодо торговельних обмежень на імпорт української аграрної продукції.

В МЗС України наголошували, що такий крок є неприйнятним, суперечить Угоді про асоціацію з ЄС та принципам єдиного ринку Євросоюзу.

Попри це, Єврокомісія з 2 травня до 5 червня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

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