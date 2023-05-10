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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під Бахмутом ворог не витримав натиск ЗСУ та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів – Сирський

Під Бахмутом ворог не витримав натиск ЗСУ та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів – Сирський

Російські окупанти не змогли втримати натиск українських Збройних сил на окремих ділянках Бахмутського напрямку, тому відступили на дистанцію близько 2 км.

Про це у своєму Telegram-каналі написав генерал-полковник, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

– Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів, – написав він.

Генерал-полковник додав, що це вдалось через грамотне проведення оборонної операції, яке виснажило підготовлені сили ПВК Вагнера та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.

– Попри значну концентрацію військ та гучні заяви російських військових злочинців про наміри взяти Бахмут до 9-го травня, ворог так і не зміг захопити українське місто, – додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він додав, що Сили оборони наразі надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед, втім битва за Бахмут триває.

– Хочу окремо відзначити роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка в бою завдала ворогу потужного удару та показала міць української армії, – написав Сирський.

Наприкінці своєї заяви він процитував пруського військового теоретика та генерала Карла Фон Клаузевіца, який казав “Війна ведеться до перемоги. І крапка”.

Нагадаємо, напередодні військовослужбовці з підрозділів Азову повідомили про просування на Бахмутському напрямку та суттєві втрати в окупаційних військах РФ.

Фото: Сирський

Джерело: Сирський

Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Сирський
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