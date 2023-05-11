В НАТО считают, что РФ попытается мобилизовать больше россиян для войны против Украины
Российско-украинская война все чаще будет битвой между большим количеством плохо подготовленных российских войск с устаревшим оборудованием и меньшими украинскими силами с лучшим западным вооружением и подготовкой.
Об этом заявил в среду адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО.
Он отметил, что Россия сейчас развертывает значительное количество танков Т-54 — старой модели, разработанной после Второй мировой войны.
— Но проблема в том, что у них все еще много Т-54. Поэтому … с точки зрения численности, количества, это является проблемой, — сказал Бауэр журналистам после встречи национальных военачальников стран-членов альянса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Он добавил, что сейчас в НАТО ожидают, что россияне, вероятно, сосредоточатся на большем количестве призывников и будут мобилизовать людей, не очень хорошо подготовленных, а также активизируют старую технику в большом количестве.
Украинцы, тем временем, “сосредоточатся на качестве, используя западные системы вооружения и западную подготовку. Я бы сказал, что это большая разница в ближайшие месяцы”.
По словам Бауэра, военные руководители НАТО подтвердили “неустанную поддержку” украинского представителя на встрече.
— Нет никаких сомнений, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — сказал Бауэр.
Генерал армии США Кристофер Каволи, главнокомандующий сил НАТО в Европе, добавил, что деградация российских войск происходит “очень неравномерно”.
— Это происходит преимущественно в сухопутных войсках, — сказал он.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО из-за сложной ситуации на фронте.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников