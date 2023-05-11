У НАТО вважають, що РФ спробує мобілізувати більше росіян для війни проти України
Російсько-українська війна все частіше буде битвою між великою кількістю погано підготовлених російських військ із застарілим обладнанням і меншими українськими силами з кращим західним озброєнням і підготовкою.
Про це заявив у середу адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО.
Він зазначив, що Росія зараз розгортає значну кількість танків Т-54 – старої моделі, розробленої після Другої світової війни.
– Але проблема в тому, що у них все ще багато Т-54. Тому … з точки зору чисельності, кількості, це є проблемою, – сказав Бауер журналістам після зустрічі національних воєначальників країн-членів альянсу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Він додав, що наразі в НАТО очікують, що росіяни, ймовірно, зосередяться на більшій кількості призовників і мобілізуватимуть людей, не дуже добре підготовлених, а також активізують стару техніку у великій кількості.
Українці, тим часом, “зосередяться на якості, використовуючи західні системи озброєння і західну підготовку. Я б сказав, що це велика різниця в найближчі місяці”.
За словами Бауера, військові керівники НАТО підтвердили “невпинну підтримку” українського представника на зустрічі.
– Немає жодних сумнівів, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – сказав Бауер.
Генерал армії США Крістофер Каволі, головнокомандувач сил НАТО в Європі, додав, що деградація російських військ відбувається “дуже нерівномірно”.
– Це відбувається переважно в сухопутних військах, – сказав він.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що не зможе взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО через складну ситуацію на фронті.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников