У НАТО вважають, що РФ спробує мобілізувати більше росіян для війни проти України

Російсько-українська війна все частіше буде битвою між великою кількістю погано підготовлених російських військ із застарілим обладнанням і меншими українськими силами з кращим західним озброєнням і підготовкою.

Про це заявив у середу адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО.

Він зазначив, що Росія зараз розгортає значну кількість танків Т-54 – старої моделі, розробленої після Другої світової війни.

– Але проблема в тому, що у них все ще багато Т-54. Тому … з точки зору чисельності, кількості, це є проблемою, – сказав Бауер журналістам після зустрічі національних воєначальників країн-членів альянсу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Він додав, що наразі в НАТО очікують, що росіяни, ймовірно, зосередяться на більшій кількості призовників і мобілізуватимуть людей, не дуже добре підготовлених, а також активізують стару техніку у великій кількості.

Українці, тим часом, “зосередяться на якості, використовуючи західні системи озброєння і західну підготовку. Я б сказав, що це велика різниця в найближчі місяці”.

За словами Бауера, військові керівники НАТО підтвердили “невпинну підтримку” українського представника на зустрічі.

– Немає жодних сумнівів, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – сказав Бауер.

Генерал армії США Крістофер Каволі, головнокомандувач сил НАТО в Європі, додав, що деградація російських військ відбувається “дуже нерівномірно”.

– Це відбувається переважно в сухопутних військах, – сказав він.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що не зможе взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО через складну ситуацію на фронті.

Джерело : Reuters

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