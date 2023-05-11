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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Військові розуміють, що під час контрнаступу ЗАЕС доведеться обійти – голова Енергоатому

Військові розуміють, що під час контрнаступу ЗАЕС доведеться обійти – голова Енергоатому
Фото: Getty Images

Голова держпідприємства Енергоатом Петро Котін каже, що українським військовим доведеться обійти Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) під час контрнаступу, щоб не пошкодити об’єкт.

Про це Котін розповів в інтерв’ю кореспонденту CNN Сему Кайлі.

За словами глави Енергоатому, українські військові розуміють, що несуть відповідальність за збереження ЗАЕС, навіть якщо вона зайнята росіянами.

Котін пояснив, що Україна може повернути атомну електростанцію без застосування сили, просто перекривши лінії постачання об’єкта.

– Для цього не потрібно застосовувати силу. Потрібно просто перервати лінії постачання між Запорізькою АЕС і Кримом. Що потрібно зробити – це просто повернути Мелітополь, – сказав він.

Окупаційні війська будуть оточені українськими, і єдина дорога, якою можна вийти до Криму, буде під контролем ЗСУ. Це означає, що в загарбників буде тільки два варіанти: або здатися, або втекти.

Джерело: CNN
ЗАЕС, Запорізька область
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