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Валентина Чорна, редакторка стрічки

”Бавовна” у Луганську: місцеві жителі повідомляють про вибухи

“Бавовна” у Луганську: місцеві жителі повідомляють про вибухи

У п’ятницю, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Гучно було у районі одного із заводів.

У Telegram-каналах вже оприлюднили фото, на яких видно густий дим.

За даними у мережі, у Луганську було завдано ударів по промислових об’єктах. У ЗМІ пишуть, що було уражено Машинобудівний завод 100, який спеціалізується на обладнанні підприємств електронного машинобудування. Також є інформація, що може бути пошкоджене нафтосховище.

Місцеві мешканці повідомили, що перед ударами було чутно реактивний звук, схожий на проліт ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Луганськ, Російська агресія
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