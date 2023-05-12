Зеленский: Оккупанты внутренне готовы к поражению, мысленно они уже проиграли войну

Российские оккупанты внутренне готовы к поражению, мысленно они уже проиграли войну в Украине.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

— Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери. Я благодарю каждого и каждую, кто уничтожает врага! Спасибо всем, кто, несмотря на любые сложности, возвращает Украине нашу землю! Готовимся добавить вам, воины, еще больше оружия, еще больше возможностей, чтобы преодолеть агрессора и восстановить мир, — сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что сегодня было утверждено пять санкционных пакетов в отношении страны-агрессора России. Один из них касается компании Запорожсталь.

— Мы не оставим ни одной связи государства-террориста в Украине, которую оно может использовать против нашего государства, экономики или людей. Утверждены санкционные пакеты, которые продолжают наш курс на изоляцию и блокирование российской военной промышленности. Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью для глобальной изоляции, — сказал президент.

Также глава государства поблагодарил всех, кто помогает Украине давить на Россию и блокировать ее попытки обходить санкции.

— Уверен, это должно определяться как одно из самых тяжких преступлений против международного права и международного мира — попытка обойти санкции, введенные для ограничения ресурсов агрессии, или содействие в этих попытках, — добавил Зеленский.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.