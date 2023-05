Підрозділи РФ безладно відступили на південному фланзі Бахмутської операції – британська розвідка

Під час вдалої операції в районі міста Бахмут (Донецька область) українські захисники змогли відвоювати щонайменше кілометр території на південному фланзі. Регулярні військові підрозділи РФ відступили.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві підтвердили, що останніми днями підрозділи 72 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ хаотично відступили зі своїх позицій.

У розвідці уточнили, що цей район має певне тактичне значення. Він був плацдармом військ РФ на західному боці каналу Сіверський Донець – Донбас, який відокремлює лінію фронту в деяких частинах сектора.

Зазначається, що 72 бригада армії РФ входить до складу 3 армійського корпусу – формування, створеного восени 2023 року, яке “переслідують звинувачення у низькому моральному дусі та обмеженій боєздатності”.

У розвідці вважають, що розгортання цього підрозділу армії РФ у такому складному та важливому в оперативному сенсі секторі свідчить про “гостру нестачу в Росії надійних бойових підрозділів”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 May 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 13, 2023