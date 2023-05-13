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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Підрозділи РФ безладно відступили на південному фланзі Бахмутської операції – британська розвідка

Бої за Бахмут
Фото: Getty Images

Під час вдалої операції в районі міста Бахмут (Донецька область) українські захисники змогли відвоювати щонайменше кілометр території на південному фланзі. Регулярні військові підрозділи РФ відступили.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві підтвердили, що останніми днями підрозділи 72 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ хаотично відступили зі своїх позицій.

– Протягом останніх чотирьох днів підрозділи російської 72-ї окремої мотострілецької бригади (72 ОМСБр), ймовірно, безладно відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутської операції. Українські сили відвоювали щонайменше кілометр території, – наголошується в повідомленні.

У розвідці уточнили, що цей район має певне тактичне значення. Він був плацдармом військ РФ на західному боці каналу Сіверський Донець – Донбас, який відокремлює лінію фронту в деяких частинах сектора.

Зазначається, що 72 бригада армії РФ входить до складу 3 армійського корпусу – формування, створеного восени 2023 року, яке “переслідують звинувачення у низькому моральному дусі та обмеженій боєздатності”.

У розвідці вважають, що розгортання цього підрозділу армії РФ у такому складному та важливому в оперативному сенсі секторі свідчить про “гостру нестачу в Росії надійних бойових підрозділів”.

Напередодні в Міністерстві оборони України підтвердили, що українським військовим вдалося просунутися вперед на 2 км на Бахмутському напрямку. Протягом цього тижня захисники не втратили жодної позиції в Бахмуті.

Кількома днями раніше з’явилася інформація, що українські бійці просунулися на Бахмутському напрямку, знищивши дві роти 72 бригади армії РФ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України досягли успіхів на північний захід від Бахмута. Це стало можливим за рахунок локальних контратак.

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Бої на фронті

Бахмут, Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, Розвідка
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