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Валентина Летяк, редактор ленты

Все четыре не сбитых Shahed попали в Хмельницкой области — Игнат

Юрій Ігнат

Все четыре ударных дрона Shahed, которые не удалось сбить силам ПВО во время ночной атаки 13 мая , попали именно в Хмельницкой области.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Это была очередная атака Shahed с разных направлений. Мы можем указывать только направление. Понятно, что враг использует мобильные установки для запуска дронов там, где этого не ждут. К сожалению, не все дроны этой ночью сбили — 17 из 21. Есть четыре попадания в Хмельницкой области…То есть все прилеты, которые были, зафиксированы именно в Хмельницкой области, — объяснил он.

Игнат также вспомнил об уничтожении разведывательного дрона Орлан-10, отметив, что сейчас линия боевого соприкосновения по всей территории Украины, особенно на восточном и южном направлениях, очень насыщена вражескими БПЛА.

— Они постоянно проводят воздушную разведку. Возможно, ждут каких-то активных действий со стороны наших войск, поэтому детализировано изучают с воздуха, — добавил он.

В окрестностях Хмельницкого во время атаки дронами под утро 13 мая прозвучало несколько взрывов . Пострадали 11 человек, одного из них госпитализировали.

Повреждены сотни многоэтажных и частных домов — преимущественно крыши, потолки, двери и окна. Пострадало также немало учебных заведений, админзданий и магазинов.

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Фото: Facebook Юрия Игната

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Хмельницкая область, Хмельницький, Юрій Ігнат
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