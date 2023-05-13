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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Усі чотири не збиті Shahed влучили в Хмельницькій області – Ігнат

Юрій Ігнат

Усі чотири ударні дрони Shahed, які не вдалося збити силам ППО під час нічної атаки 13 травня, влучили саме у Хмельницькій області.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Це була чергова атака Shahed із різних напрямків. Ми можемо вказувати лише напрямок. Зрозуміло, що ворог використовує мобільні установки для запуску дронів там, де цього не чекають. На жаль, не всі дрони цієї ночі збили – 17 із 21. Є чотири влучання у Хмельницькій області…Тобто усі прильоти, що були, зафіксовано саме на Хмельниччині, – пояснив він.

Ігнат також згадав про знищення розвідувального дрона Орлан-10, наголосивши, що наразі лінія бойового зіткнення по всій території України, особливо на східному на південному напрямках, дуже насичена ворожими БпЛА.

– Вони спостійно проводять повітряну розвідку. Можливо, чекають якихось активних дій з боку наших військ, тому деталізовано вивчають з повітря, – додав він.

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Фото: Facebook Юрія Ігната

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Хмельницька область, Хмельницький, Юрій Ігнат
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