Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ бьет из Градов по Запорожской области. Среди раненых – водитель скорой
14 мая российские военные обстреливают из Градов Запорожскую область.
В селе Приморское пострадал мужчина.
Враг попал в частный дом.
Также россияне обстреливают Приморскую среднюю школу.
Известно, что ранения получили трое гражданских и водитель скорой.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 445-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Минобороны России
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