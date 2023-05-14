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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ бьет из Градов по Запорожской области. Среди раненых – водитель скорой

РСЗВ Град армії РФ

14 мая российские военные обстреливают из Градов Запорожскую область.

В селе Приморское пострадал мужчина.

Враг попал в частный дом.

Также россияне обстреливают Приморскую среднюю школу.

Известно, что ранения получили трое гражданских и водитель скорой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 445-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія, РФ
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