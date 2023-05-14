Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ гатить із Градів по Запорізькій області. Серед поранених – водій швидкої
14 травня російські військові обстрілюють із Градів Запорізьку область.
У селі Приморське постраждав чоловік. Ворог влучив у приватний будинок.
Також росіяни обстрілюють Приморську середню школу.
Відомо, що поранення дістали троє цивільних та водій швидкої.
Нагадаємо, що з самого ранку артилерія РФ атакує село Новояковлівка в Запорізькому районі.
Ударом ущент зруйновано будинок. Від обстрілу сталося займання також у сільському магазині, пошкоджено житлові будинки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 445-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Андрій Єрмак
Фото: Міноборони Росії
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