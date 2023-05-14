РФ гатить із Градів по Запорізькій області. Серед поранених – водій швидкої

14 травня російські військові обстрілюють із Градів Запорізьку область.

У селі Приморське постраждав чоловік. Ворог влучив у приватний будинок.

Також росіяни обстрілюють Приморську середню школу.

Відомо, що поранення дістали троє цивільних та водій швидкої.

Нагадаємо, що з самого ранку артилерія РФ атакує село Новояковлівка в Запорізькому районі.

Ударом ущент зруйновано будинок. Від обстрілу сталося займання також у сільському магазині, пошкоджено житлові будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 445-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Єрмак

Фото: Міноборони Росії

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